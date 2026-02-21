Футболист «Брайтона» Милнер стал рекордсменом АПЛ по количеству матчей

Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер установил рекорд по количеству проведенных матчей в АПЛ.
40-летний футболист вышел в стартовом составе своей команды на игру против «Брентфорда» в 27-м туре чемпионата Англии (0:0, первый тайм). Это 654-е появление англичанина на поле в этом турнире.
Милнер побил рекорд Гарета Бэрри (653 матча). Больше всего матчей, 230, Джеймс провел в составе «Ливерпуля». Он также выступал за «Лидс», «Ньюкасл», «Астон Виллу» и «Манчестер Сити».
