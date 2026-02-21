Дубль Кейна помог «Баварии» выиграть у «Айнтрахта» в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над франкфуртским «Айнтрахтом» в домашнем матче 23‑го тура чемпионата Германии.

© Матч ТВ

Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил Харри Кейн, еще один мяч забил Александар Павлович. У гостей отличились Джонатан Буркардт (с пенальти) и Арно Калимуэндо.

«Бавария» набрала 60 очков и лидирует в турнирной таблице, «Айнтрахт» (31) — седьмой.

В другом матче леверкузенский «Байер» на выезде потерпел поражение от берлинского «Униона» (0:1).

Чемпионат Германии. 2025-26. Тур 23

«Бавария» (Мюнхен) — «Айнтрахт» (Франкфурт) — 3:2 (2:0)

Голы: Павлович, 16. Кейн, 20, 68. — Буркардт, 77 (с пенальти). Калимуэндо, 86.