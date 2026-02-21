Бывший игрок саудовского «Аль-Насра» Шайя Шарахили рассказал, что футболист клуба Криштиану Роналду в Рамадан пробовал соблюдать пост вместе с мусульманскими игроками, передает Thmanyah Sports в соцсетях.

© Газета.ru

«В прошлом году Криштиану Роналду попробовал соблюдать пост вместе с мусульманскими игроками «Аль-Насра» во время Рамадана. Он постился в течение двух дней, чтобы почувствовать, что испытывают мусульмане во время поста», — сказал Шарахили.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.