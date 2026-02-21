Защитник "Зенита" задумался об уходе из клуба

Футболист "Зенита" Роман Вега может покинуть команду по окончании сезона. При том что тренерский штаб доволен его прогрессом, защитник пока не получает стабильного игрового времени. По информации Legalbet, 22-летний аргентинец рассматривает вариант ухода летом 2026 года. Игрок хочет чаще выходить на поле и рассчитывает на более регулярную практику.

© пресс-служба ФК "Зенит"

Вега присоединился к "Зениту" летом 2025 года. В текущем розыгрыше РПЛ он принял участие в семи матчах.

"Зенит" имеет в активе 39 очков и располагается на второй позиции в чемпионате России. 27 февраля команда дома примет "Балтику" в 19-м туре РПЛ.