«Челси» лидирует по красным карточкам в АПЛ

Наибольшее количество красных карточек в английской Премьер-лиге в этом сезоне принадлежит «Челси» — шесть. На втором месте находится «Эвертон» с четырьмя красными карточками. «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» делят третью строчку, у обеих команд по три красные карточки. Данные приводит статистический портал Squawka в соцсети Х.

После 27 туров АПЛ «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 45 очками. «Эвертон», набравший 37 очков, располагается на девятой строчке. «Тоттенхэм Хотспур» находится на 16-й строчке с 29 очками после 26 сыгранных матчей. «Вест Хэм Юнайтед» занимает 18-е место с 25 очками после 27 игр в Премьер-лиге.