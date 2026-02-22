РПЛ поздравила "Краснодар" с днем рождения

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги поздравила «Краснодар» с 18-летием. Клуб был основан 22 февраля 2008 года.

«Футбольному клубу «Краснодар» — 18 лет! Своё совершеннолетие «быки» встречают в ранге действующих чемпионов и лидеров турнирной таблицы РПЛ. Желаем клубу дальнейшего процветания, красивого футбола и ярких побед!» — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ в телеграм-канале.

В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в клубной истории завоевал золотые медали чемпионата России. За 12 туров до конца текущего сезона команда с 40 очками занимает первое место в турнирной таблице и опережает «Зенит» на одно очко.