Семак ответил, когда его заменят в "Зените"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о своей работе в клубе.

© ФК "Зенит"

"Меня мотивирует работа, игра, победы. Есть два пути, о которых я уже говорил выше - менять тренера или обновлять состав. Тот факт, что я ещё в "Зените" - это решение руководства. Я это решение уважаю, готов работать. Если они посчитают, что я не справляюсь, они меня заменят. Тренера можно уволить одним днем. Я ни в одном клубе не инициировал разговоров о новом контракте и моём будущем в целом", - сказал Семак.

Сергей Семак занимает пост главного тренера "Зенита" с 2018 года. Под его руководсвтом петербургская команда завоевала два Кубка России, пять Суперкубков страны, а также шесть раз подряд приводил сине-бело-голубых к золотым медалям Российской Премьер-Лиги. В прошлом сезоне подопечные Семака впервые при нем упустили чемпионский титул.

В этом сезоне петербуржцы набрали 39 очков и занимают второе место в турнирной таблице по итогам первой части чемпионата. От лидирующего "Краснодара" зенитовцы отстают на одно очко.