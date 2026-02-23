УЕФА опасается, что Винисиус и Престианни не пожмут руки. Игрока «Бенфики» могут наказать до ответного матча с «Реалом» в ЛЧ (Cadena SER)

На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

Как сообщает Cadena SER, в УЕФА опасаются, что перед ответным матчем бразилец и аргентинец не пожмут друг другу руки, что может «нанести ущерб репутации турнира».

Отмечается, что в союзе рассматривают возможность дисквалификации Престианни на ответную игру, но такой вариант считается маловероятным, поскольку обычно дисциплинарные разбирательства занимают больше времени.

Отмечается, что Джанлука уже высказал свою версию событий в рамках расследования УЕФА. При этом и в «Реале», и в «Бенфике» ожидают, что ситуация может вновь накалиться в ответной встрече.

Ожидается, что УЕФА сделает официальное заявление относительно этой ситуации во вторник или среду.

Матч «Реал» – «Бенфика» состоится 25 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.