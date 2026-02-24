«Атлетико» обыграл «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, у Сёрлота — хет-трик

Окончен ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли мадридский «Атлетико» (Испания) и «Брюгге» (Бельгия). Победу со счётом 4:1 в этой игре одержала испанская команда, первая встреча оппонентов завершилась со счётом 3:3. Игра состоялась на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступил Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).

На 23-й минуте Александр Сёрлот открыл счёт в этой игре и вывел испанскую команду вперёд. На 37-й минуте Хоэль Ордоньес забил ответный мяч. На 48-й минуте Джонни Кардозо забил за команду из Мадрида. На 76-й минуте Сёрлот оформил дубль. На 87-й минуте Сёрлот отметился хет-триком.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов бельгийская команда набрала 10 очков и заняла 19-е место. Испанский клуб заработал 13 очков и расположился на 14-й строчке. Соперником «Атлетико» в 1/8 финала турнира станет «Ливерпуль» или «Тоттенхэм Хотспур».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.