Мохамед Салах установил личный антирекорд девятилетней карьеры в «Ливерпуле»

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах не может отметиться забитым мячом в чемпионате Англии уже девять матчей подряд.

Последний раз египтянин забивал в АПЛ 1 ноября в матче с «Астон Виллой» (2:0).

Эта безголевая серия стала самой продолжительной для Салаха с момента его выступлений за «Ливерпуль» в чемпионате Англии.

Напомним, вчера «Ливерпуль» играл выездной матч АПЛ с «Ноттингем Форест», в котором с трудом добыл победу на последних секундах встречи. Салах вышел на поле в стартовом составе, однако забить ему не удалось. В нынешнем сезоне Салах провёл за клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал восемь результативных передач.