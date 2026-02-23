Во Франции объяснили, почему в "ПСЖ" отдали предпочтение Сафонову, а не Шевалье

Популярное французское издание L'Équipe объяснило почему главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике отдал предпочтение российскому голкиперу Матвею Сафонову, а не Люке Шевалье.

© Российская Газета

В издании отмечают, что для наставника "ПСЖ" важное значение играют не только игровые показатели, но и психологическая устойчивость. Луис Энрике считает, что Сафонов в этом компоненте намного превосходит француза Люку Шевалье. Изначально тот считался основным вратарем, но в последнее время россиянин прочно вытеснил конкурента из состава.

Издание отмечает, что в важные моменты матчей Сафонову удается справляться с давлением, а Шевалье в важных играх, особенно в Лиге чемпионов, сильно нервничает и это сильно отражается на всей обороне команды. А россиянин, напротив, в тяжелые моменты излучает хладнокровие.

В нынешнем сезоне Сафонов провел за "ПСЖ" 10 матчей, в которых пропустил 10 голов. При этом четыре раза он оставлял свои ворота в неприкосновенности.