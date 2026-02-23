Дик Адвокат покинул пост главного тренера сборной Кюрасао

Бывший главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат покидает пост наставника национальной команды Кюрасао, которую он сенсационно вывел на чемпионат мира 2026 года.

Об этом в понедельник сообщила в соцсетях пресс-служба сборной Кюрасао. Причиной такого решения стали серьезные проблемы со здоровьем у дочери 78-летнего тренера.

"Семья для меня важнее футбола, поэтому это естественное решение. Тем не менее я буду очень скучать по Кюрасао, его жителям и моим коллегам. Я считаю выход такой маленькой страны на чемпионат мира одним из главных достижений в своей карьере", - заявил Адвокат.

На чемпионат мира 2026 года команду повезет Фред Рюттен.