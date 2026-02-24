В "Арсенале" сообщили о переносе матча с "Локомотивом"

В пресс-службе тульского "Арсенала" сообщили о переносе матча Кубка России.

© Rusfootball

Пресс-служба "Арсенала" Тулы сообщила, что матч Кубка России с "Локомотивом" перенесен на другой стадион.

- Уважаемые болельщики, к сожалению, должны сообщить вам о переносе кубкового матча "Арсенал" - "Локомотив" в Химки.

В этом году погода существенно осложнила подготовку поля к началу второй части сезона. В Туле за последние три недели выпало аномальное количество осадков, - сообщается в телеграм-канале тульского клуба.

Матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России "Арсенал" Тула - "Локомотив" Москва состоится 5 марта в 18:30 по столичному времени. Команда Михаила Галактионова вылетела из верхней сетки турнира, уступив в двухматчевом противостоянии московскому "Спартаку" с общим счетом 3:6.

После 18 сыгранных туров "железнодорожники" занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 37 набранными очками. Туляки после 21 сыгранного тура располагаются на десятой строчке в таблице Первой Лиги с 28 баллами в своем активе.