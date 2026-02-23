Защитнику «Реала» пришлось извиняться перед китайцами

Защитнику мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Дину Хейсену пришлось извиняться перед китайцами за репост расистского мема в соцсетях, сообщает efe.

Спортсмен добавил к себе в профиль видео с человеком, где пользователи давали пренебрежительные комментарии «даже китайцы называют его китайцем» и «ему можно завязать глаза зубной нитью». После того, как 20-летний футболист репостнул видео, он записал обращение, в котором попросил прощения за случившееся у граждан КНР.

«Я приношу искренние извинения моим китайским друзьям. Ранее я непреднамеренно отправил контент, содержащий оскорбительные сообщения», — сказал игрок.

18 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций инициировал дисциплинарное расследование эпизода, который произошел в первом стыковом матче Лиги чемпионов за право выйти в 1/8 финала турнира между лиссабонской «Бенфикой» и мадридским «Реалом». Причиной для расследования послужили обвинения в расистских высказываниях в адрес бразильского игрока испанского клуба Винисиуса Жуниора.

Инцидент начался после гола Винисисуса на 50-й минуте. Футболист в провокационном стиле отпраздновал у углового флажка, чем изначально вызвал недовольство у фанатов португальского клуба.

Ранее в Мексике остановили футбольный матч из-за атак наркокартеля.