УЕФА отстранил футболиста «Бенфики» Престианни из‑за оскорблений в адрес Винисиуса

Аргентинский полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни отстранен от участия в ответном матче плей‑офф Лиги чемпионов против «Реала» из‑за оскорблений в адрес нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора, сообщает пресс‑служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

© Матч ТВ

В минувший вторник «Реал» обыграл «Бенфику» со счетом 1:0 в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов. Винисиус после забитого мяча подбежал к трибунам болельщиков «Бенфики» и отпраздновал гол провокационными жестами. Затем футболист пожаловался арбитру Франсуа Летексье на расистские оскорбления, из‑за чего рефери прервал игру. Встреча возобновилась спустя 10 минут.

По данным СМИ, 20‑летний аргентинец отрицает, что назвал Винисиуса «обезьяной», но признал, что позволил себе гомофобные* высказывания в адрес бразильца после его гола.

— Контрольно‑этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА приняла решение временно отстранить Джанлуку Престианни от следующего матча клубного турнира УЕФА за явное нарушение статьи 14 дисциплинарного регламента УЕФА, касающейся дискриминационного поведения, — говорится в сообщении на сайте УЕФА.

УЕФА подчеркнул, что это не влияет на какие‑либо решения, которые дисциплинарные органы УЕФА могут принять впоследствии после завершения текущего расследования. По данным СМИ, Престианни грозит длительная дисквалификация, если его вина будет доказана.

Ответная игра между «Реалом» и «Бенфикой» состоится в Мадриде 25 февраля.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.