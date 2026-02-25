Бывший нападающий «Барселоны», «Реала», «Бенфики» и сборной Аргентины Хавьер Савиола высказался о расистском скандале с участием Винисиуса Жуниора.

На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во втором тайме вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил аргентинца.

– Как вы оцениваете то, что произошло с Престианни и Винисиусом?

– Все только об этом и говорят. К сожалению, это влияет на футбол, потому что молодежь это видит. ФИФА и УЕФА активно участвуют в искоренении расизма, они проделали огромную работу, но этот инцидент запятнал победу мадридского «Реала» и в целом захватывающий матч.

Это слово одной стороны против слова другой, и это трудно анализировать со стороны, но если это правда, что имел место акт расизма, то нужно применить строгие меры, – сказал Савиола.