Фанат «Тоттенхэма» во время матча с «Арсеналом» высмеивал жену Райса

Один из болельщиков «Тоттенхэм Хотспур» пытался психологически задеть полузащитника лондонского «Арсенала» Деклана Райса во время матча этих команд в 27-м туре английской Премьер-лиги, высмеивая фото его жены. Об этом сообщает Daily Mail.

На одном из кадров матча видно, как один из фанатов «шпор» пытается показать футболисту фотографию его жены на телефоне, вероятно, сопровождая это грубым комментарием. Помимо этого, некоторые болельщики лилейно-белых скандировали оскорбительные кричалки в адрес Деклана и Лорен. Ранее девушка подверглась травле в соцсетях, из-за чего ей пришлось удалить свои аккаунты.

В Сети болельщики многих команд единодушно осудили невоспитанность нарушителей порядка, призвав к их наказанию.

