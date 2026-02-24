Главный тренер «Зенита» пожаловался на бразильского футболиста команды

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на опоздания бразильского футболиста команды Вендела. Его слова приводит «Чемпионат».

«Вот такой он человек. Понятно, что для команды это не очень хорошо, но все понимают его важность для нас. Единственный минус Вендела — это его опоздания. Но он за них платит огромные деньги», — сказал Семак.

Также он добавил, что не знает, что делать с опозданиями Вендела на сборы.

«Я не могу относиться к этому нормально. Подскажите мне, что делать в этой ситуации. Если кто-то предложит решение, я с удовольствием прислушаюсь», — заявил Семак.

В январе 28-летний полузащитник приехал на сборы «Зенита» с недельным опозданием. В СМИ сообщалось, что за это он заплатил штраф в 63,5 миллиона рублей.

В текущем сезоне Вендел провел 16 матчей в составе петербуржцев. В них он забил один гол и сделал три результативных передачи.