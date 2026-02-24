Павел Погребняк назвал лучшего игрока в истории чемпионата России

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк поучаствовал в блиц-опросе для официального телеграм-канала Российской Премьер-Лиги после Кубка Легенд, где форвард в составе ветеранов сине-бело-голубых занял четвёртое место.

— Лучший игрок РПЛ сейчас? — Джон Кордоба.

— Лучший игрок в истории чемпионатов России? — Недавно вроде было голосование. Оставим Андрея Сергеевича [Аршавина] на первой строчке.

— Лучший ваш партнёр в РПЛ? — Анатолий Тимощук.

— Против кого вам было сложно играть в РПЛ? — Сергей Игнашевич.

— Лучший стадион РПЛ? — «Газпром Арена», — сказал Погребняк в видео для официального телеграм-канала РПЛ.

Павел Погребняк завершил карьеру в 2021 году, сейчас ему 42 года.