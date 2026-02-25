Экс-игрок «Барселоны» раскрыл, как Неймар относится к его переходу в «Зенит»

Новичок «Зенита» Джон Джон рассказал, как знаменитый бразильский вингер Неймар относится к его трансферу в «Зенит». Экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» считает, что переезд в Санкт-Петербург — это начало большого пути для Джона Джона.

— Когда сделка была согласована, мы встретились с Неймаром и поужинали. Он уточнил, правда ли, что я перехожу в «Зенит». Пожелал удачи и сказал, что «Зенит» — начало большого пути. Это очень приятно! Всё же Неймар — значительная фигура в истории мирового футбола. Когда он вернулся в чемпионат Бразилии, всё внимание было приковано к нему. Его поддержка очень приятна и ценна.

— Если «Зенит» захочет привезти Неймара, к тебе можно обращаться?

— Ха! Если честно, это очень сложно сделать. Неймар недавно продлил контракт с «Сантосом». Хотя, конечно, было бы здорово, если бы однажды он оказался в России, — цитирует Джона Джона «Спорт-экспресс».