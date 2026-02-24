Итальянский тренер «Зенита» рассказал, как изучает русский язык

Итальянский тренер «Зенита» по физподготовке Иван Карминати в интервью «Матч ТВ» заявил, что работает над тем, чтобы как можно лучше разговаривать по‑русски.

Карминати 71 год, в «Зените» он работает почти девять лет.

— Вы уже хорошо говорите по‑русски.

— Но явно можно лучше! И я над этим работаю. Три раза в неделю в онлайн‑режиме занимаюсь с преподавательницей. В итоге действительно могу говорить по‑русски, но только медленно. Если собеседник делает это быстро, становится гораздо сложнее. Но объясниться в магазине или сделать заказ в ресторане я уже вполне в состоянии.

— Приятно, что вас при этом понимают?

— Немного расстраиваюсь, когда не понимают, — сказал Карминати «Матч ТВ».

