Итальянский тренер «Зенита» назвал три лучших российских города, помимо Санкт‑Петербурга
Итальянский тренер «Зенита» по физподготовке Иван Карминати в интервью «Матч ТВ» заявил, что если не считать Санкт‑Петербурга, среди российских городов ему нравятся Казань, Краснодар и Калининград.
Карминати 71 год, в «Зените» он работает почти девять лет.
— Удается ли погулять по российским городам, когда «Зенит» играет на выезде?
— Если есть возможность, стараюсь это делать. Получается, когда игра вечерняя и утром или днем есть немного свободного времени. В таких случаях часа полтора‑два гуляю по тем местам, что рядом с отелем.
— Какой город в этом смысле понравился больше?
— Казань. Кремль и все, что вокруг него, все это очень красиво. Всегда стараюсь там походить. Но и город в целом впечатляет. А еще, когда мы приезжаем, там всегда хорошая погода и нет дождя. Но, может, это просто нам так везет.
— Давайте составим рейтинг топ‑3 российских городов, не считая Петербурга, глазами Ивана Карминати.
— Казань, потом Краснодар, потому что там практически всегда тепло. И Калининград. Здесь очень красиво, но сколько бы раз я там ни был, всегда шел дождь (улыбается). Из‑за этого и походить толком не удавалось. Может быть, сейчас, когда приедем на кубковый матч с «Балтикой» в начале марта, получится, — сказал Карминати «Матч ТВ».
