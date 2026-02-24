Итальянский тренер «Зенита» назвал три лучших российских города

Итальянский тренер «Зенита» по физподготовке Иван Карминати в интервью «Матч ТВ» заявил, что если не считать Санкт‑Петербурга, среди российских городов ему нравятся Казань, Краснодар и Калининград.

© ФК «Зенит»

Карминати 71 год, в «Зените» он работает почти девять лет.

— Удается ли погулять по российским городам, когда «Зенит» играет на выезде?

— Если есть возможность, стараюсь это делать. Получается, когда игра вечерняя и утром или днем есть немного свободного времени. В таких случаях часа полтора‑два гуляю по тем местам, что рядом с отелем.

— Какой город в этом смысле понравился больше?

— Казань. Кремль и все, что вокруг него, все это очень красиво. Всегда стараюсь там походить. Но и город в целом впечатляет. А еще, когда мы приезжаем, там всегда хорошая погода и нет дождя. Но, может, это просто нам так везет.

— Давайте составим рейтинг топ‑3 российских городов, не считая Петербурга, глазами Ивана Карминати.

— Казань, потом Краснодар, потому что там практически всегда тепло. И Калининград. Здесь очень красиво, но сколько бы раз я там ни был, всегда шел дождь (улыбается). Из‑за этого и походить толком не удавалось. Может быть, сейчас, когда приедем на кубковый матч с «Балтикой» в начале марта, получится, — сказал Карминати «Матч ТВ».

«Зенит» в первом матче после возобновления сезона сыграет в Санкт‑Петербурге с «Балтикой». Матч 19‑го тура МИР РПЛ смотрите 27 февраля с 19:00 мск на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.