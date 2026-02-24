Спортдиректор «Локомотива» рассказал, почему клуб обошелся без трансферов

Спортдиректор «Локо» об отсутствии трансферов зимой: «Смотрим на россиян, они очень дорогие. Мы же действуем в рамках бюджета»
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, почему клуб обошелся без трансферов зимой.
— В текущее трансферное окно «Локомотив» искал усиление?
— Конечно. Но по разным причинам осуществить трансферы не получилось.
— Не хватило средств? Или посчитали, что нецелесообразно их тратить?
— Мы работаем в рамках бюджета клуба.
— Но клуб заработал на продаже Баринова, однако никого не купил.
— Нет такого, что мы продали Баринова за определенную сумму и должны ее потратить. У нас сейчас боеспособный состав — и нужны футболисты в стартовый состав.
Команда российская — соответственно, смотрим на россиян. Тех, кто соответствовал бы этим требованиям, мало. И они очень дорогие. Мы же действуем в рамках бюджета, – сказал Ульянов.
Семак о судействе в РПЛ: «Я не утверждал, что «Зениту» кто-то мстит. Посмотрите таблицу ошибок, никто не обращает внимания на факты. Они не умеют признавать ошибки, моменты трактуются по-разному»
Сегодня день рождения Флойда Мейвезера-младшего
Медведев о левшах: «В некотором смысле для них это даже недостаток»
Семак о судействе в РПЛ: «Я не утверждал, что «Зениту» кто-то мстит. Посмотрите таблицу ошибок, никто не обращает внимания на факты. Они не умеют признавать ошибки, моменты трактуются по-разному»
Сегодня день рождения Флойда Мейвезера-младшего
Медведев о левшах: «В некотором смысле для них это даже недостаток»