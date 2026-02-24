Спортдиректор «Локомотива» рассказал, почему клуб обошелся без трансферов

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, почему клуб обошелся без трансферов зимой.

© Sports.ru

— В текущее трансферное окно «Локомотив» искал усиление?

— Конечно. Но по разным причинам осуществить трансферы не получилось.

— Не хватило средств? Или посчитали, что нецелесообразно их тратить?

— Мы работаем в рамках бюджета клуба.

— Но клуб заработал на продаже Баринова, однако никого не купил.

— Нет такого, что мы продали Баринова за определенную сумму и должны ее потратить. У нас сейчас боеспособный состав — и нужны футболисты в стартовый состав.

Команда российская — соответственно, смотрим на россиян. Тех, кто соответствовал бы этим требованиям, мало. И они очень дорогие. Мы же действуем в рамках бюджета, – сказал Ульянов.