Эксперт объяснил, почему "Локомотив" не станет чемпионом

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, может ли "Локомотив" в ближайшие годы выиграть РПЛ.

© ФК "Локомотив"

"В ближайшие - нет. У него для этого нет ресурса. И, на мой взгляд, Галактионову все-таки не хватает опыта, чтобы решать серьезные задачи", - заявил Бубнов на своем YouTube-канале.

"Локомотив" набрал 37 очков в 18 турах и завершил осеннюю часть Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова одержала 10 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела лишь одно поражение. От лидирующего в чемпионате "Краснодара" красно-зеленые отстают на три очка.