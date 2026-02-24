Стали известны подробности закрытого матча «Зенит» — «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оформил хет‑трик в товарищеском матче на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах, в котором петербургский клуб одержал победу над «Динамо» со счетом 5:0.

© ФК "Зенит"

Ранее издание «СЭ» сообщало о итоговом счете 5:0. Авторами голов в этой встрече стали Андрей Мостовой (хет‑трик), Александр Ерохин и Александр Соболев. Матч проходил в рамках предсезонных сборов и носил контрольный характер.

В официальном календаре российской премьер‑лиги у команд запланирована очная встреча 22 марта в Москве в рамках 22-го тура первенства.

По итогам осенней части чемпионата «Динамо» расположено на 10-м месте в таблице, имея 21 очко, тогда как «Зенит» занимает вторую позицию с 39 очками.

Чемпионат страны возобновится матчем «Зенит» — «Балтика» 27 февраля.