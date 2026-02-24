«Мальорка» уволила главного тренера

«Мальорка» уволила Аррасате после 3 поражений подряд. Клуб идет в зоне вылета в Ла Лиге
«Мальорка» объявила об увольнении Хагобы Аррасате с поста главного тренера. Команда в 25-м туре Ла Лиги проиграла «Сельте» (0:2), потерпев три поражения подряд.
«Решение, принятое после анализа спортивной ситуации, обусловлено стремлением клуба начать новый этап с целью изменить текущую динамику и с максимальными гарантиями подойти к оставшимся задачам сезона», – говорится в сообщении клуба.
«Мальорка» идет в зоне вылета в Ла Лиге, занимая 18-е место с 24 очками после 25 туров.
