Президент РПЛ рассказал, что "Спартак" сам отказался от участия в Зимнем кубке

Московский "Спартак" сам отказался от участия в Winline - Зимнем кубке Российской премьер-лиги (РПЛ), в лиге надеются на выступление клуба в следующем розыгрыше. Об этом ТАСС рассказал президент РПЛ Александр Алаев.

РПЛ проводит Зимний кубок с 2023 года, в 2026 году красно-белые впервые не приняли участия в турнире. Победу в соревновании одержал ЦСКА.