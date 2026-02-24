Президент РПЛ рассказал, что "Спартак" сам отказался от участия в Зимнем кубке

Алаев рассказал, что "Спартак" сам отказался от участия в Зимнем кубке РПЛ
Московский "Спартак" сам отказался от участия в Winline - Зимнем кубке Российской премьер-лиги (РПЛ), в лиге надеются на выступление клуба в следующем розыгрыше. Об этом ТАСС рассказал президент РПЛ Александр Алаев.
РПЛ проводит Зимний кубок с 2023 года, в 2026 году красно-белые впервые не приняли участия в турнире. Победу в соревновании одержал ЦСКА.
"Я очень доволен Зимним кубком, хотел бы еще раз поблагодарить всех партнеров, - сказал Алаев. - Потому что турнир проводился в несколько иных финансовых возможностях в этом году. И то, что нам его удалось провести, считаю большой победой. Я рад, что мы сохранили эту традицию, уверен, что будем продолжать. "Спартак" не принял участие? Отказались сами, приняли такое решение. Надеюсь, что в следующем году примут участие".