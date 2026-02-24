Комментатор Генич спрогнозировал, кто вылетит из РПЛ

Спортивный комментатор спрогнозировал, кто вылетит из РПЛ по итогам сезона
Спортивный комментатор Константин Генич спрогнозировал, кто вылетит из РПЛ по итогам сезона.
По мнению Генича, РПЛ по итогам сезона покинет "Сочи" и "Пари НН", либо "Сочи" и махачкалинское "Динамо".
После 18 сыгранных туров "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 9 набранными очками, на предпоследней строчке располагается "Оренбург" с 12 баллами. Махачкалинское "Динамо" на данный момент занимает 13 место с 15 очками, "Пари НН" - 14 место с 14 баллами.