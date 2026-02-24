Комментатор Генич спрогнозировал, кто вылетит из РПЛ

Спортивный комментатор Константин Генич спрогнозировал, кто вылетит из РПЛ по итогам сезона.

По мнению Генича, РПЛ по итогам сезона покинет "Сочи" и "Пари НН", либо "Сочи" и махачкалинское "Динамо".

- Я думаю, что "Сочи" и "Динамо" Махачкала (вылетят из РПЛ - Прим. Rusfootball.info). Либо "Сочи" и "Пари НН", - сказал Генич в эфире "Коммент.Шоу".

После 18 сыгранных туров "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 9 набранными очками, на предпоследней строчке располагается "Оренбург" с 12 баллами. Махачкалинское "Динамо" на данный момент занимает 13 место с 15 очками, "Пари НН" - 14 место с 14 баллами.