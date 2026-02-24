В "Локомотиве" ответили, есть ли предложения по Батракову

Предложения по трансферу полузащитника московского футбольного клуба "Локомотив" Алексея Батракова пока отсутствуют. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов.

"Нет, так как все знают, что он не продается: мы неоднократно об этом заявляли, - ответил он на вопрос, есть ли предложения по трансферу Батракова. - Но какие-то разговоры вокруг, конечно, могут идти".

"Любой трансфер реален, если "Локомотив" получит достойное предложение. Сначала должен появиться конкретный интерес - только потом можно говорить о переходе. Естественно, не хотим отпускать Батракова, но есть и мнение игрока, и финансовые условия", - добавил Ульянов.

Батракову 20 лет, он является воспитанником "Локомотива", за основную команду выступает с 2024 года. В текущем сезоне он забил 15 голов и отдал 6 результативных передач в 23 матчах в разных турнирах.

После первой части сезона Мир - Российской премьер-лиги "Локомотив" идет на 3-м месте в турнирной таблице, набрав 37 очков в 18 матчах.