Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» предрек результат команды в АПЛ

Гари Невилл: «МЮ» может занять 3-е место в АПЛ. Соперники начинают выступать в еврокубках – у них есть отвлекающие факторы»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что команда может занять 3-4 место в нынешнем сезоне АПЛ.
На данный момент манкунианцы набрали 48 очков в 27 матчах и занимают четвертую позицию в таблице.
«У команды есть невероятная возможность финишировать в четверке. Думаю, так и будет. Другие команды начинают выступать в еврокубках – у них есть отвлекающие факторы. У «Манчестер Юнайтед» таких отвлекающих факторов нет. Манкунианцы не особо хорошо сыграли с «Эвертоном», но они начинают добиваться успеха в таких матчах, в которых раньше бы не смогли это сделать. Думаю, что «Манчестер Юнайтед» может занять третье место. Я действительно так считаю. Еще пару недель назад я говорил, что «Астон Вилла» может немного откатиться назад. Посмотрите на игроков «Манчестер Юнайтед» – кажется, что у них хорошее настроение. Они побеждают, когда играют хорошо, они побеждают, когда играют плохо, они заработали очко, даже когда играли плохо против «Вест Хэма», так что все начинает складываться удачно. Команда показывает очень хорошие результаты, и думаю, что они займут третье или четвертое место», – сказал Гари Невилл.
