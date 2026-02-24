Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» предрек результат команды в АПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что команда может занять 3-4 место в нынешнем сезоне АПЛ.

На данный момент манкунианцы набрали 48 очков в 27 матчах и занимают четвертую позицию в таблице.