Защитник «Спартака» отреагировал на высказывание Смолова

Даниил Денисов о Смолове: «Дмитриев, Гузиев, Зорин травят меня: «Старый, опять тебе тренды объяснять». У Федора задача есть – просмотры шоу. Его слова не имеют значения для меня»
Защитник «Спартака» Даниил Денисов в интервью Спортсу’’ отреагировал на высказывание бывшего форварда сборной России Федора Смолова.
– Как ты отнесся к словам Смолова («Я в шоке, что этот человек находится в старте «Спартака». Меня удивляет отсутствие какой-либо созидательной мысли у человека, который играет за «Спартак»)?
– Честно: я их не слышал. До меня они дошли через пацанов из команды, которые начали разгонять тему.
– Как их можно было не увидеть и не прочитать?
– Егор Гузиев, Даня Зорин, Игорек Дмитриев травят меня: «Старый, опять тебе тренды объяснять». Самое важное я все равно узнаю.
– Слова Смолова до тебя все равно дошли. Первое, о чем подумал в тот момент?
– Не могу сказать, что было приятно, но нужно же понимать, кто с какой целью говорит.
Если опытный игрок хочет тебя поддержать, он это делает. Если он хочет чего-то для себя, то пытается задеть.
Мне сказали, что даже после матча с ЦСКА (1:0), когда меня назвали лучшим игроком матча, по его мнению, я тоже так себе сыграл.
– Смолов – большой футболист в недавнем прошлом. Его критика имеет большее значение, чем хейт от обычного болельщика?
– Ты правильно сказал: Смолов – большой футболист. Он прошел через очень тяжелую ситуацию, его фигачила вся страна.
В «Спартаке» есть Рома Зобнин – у него было что-то похожее после паса в матче с Данией на Евро-2020.
Прожив такое, Зоба всегда пытается всех поддержать, он положительный человек. У него нет задачи кому-то что-то посоветовать, это происходит естественно.
У Смолова задача есть – просмотры его шоу. Я все прекрасно понимаю, поэтому для меня его слова не имеют большого значения, – сказал Даниил Денисов.
