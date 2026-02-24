Березуцкий высказался про тренера Слуцкого

Алексей Березуцкий: «Любой нефутбольный и футбольный человек скажет, что Слуцкий – легенда российского тренерского цеха. Не могу представить, что он пойдет в «Спартак»
Бывший защитник сборной России Алексей Березуцкий высказался про главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, который с 2023 года работает в китайском клубе.
– Любой футбольный и нефутбольный человек скажет, что Леонид Викторович Слуцкий – легенда российского тренерского цеха. Он и за рубежом поработал.
Естественно, Слуцкого не хватает в российском футболе. Но если он не хочет [тренировать в России], лучше у него спрашивать.
Могу представить Слуцкого практически в любой российской команде.
– «Спартак»?
– Это надо спрашивать у Леонида Викторовича, но лично я не могу представить, что он именно в «Спартак» [пойдет], – сказал Алексей Березуцкий.
