Спортдиректор «Локомотива»: у Баринова было сумасшедшее предложение от нас

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о переходе полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.

© ПФК ЦСКА

«Почему не удалось переподписать контракт Дмитрия Баринова? Человек выбрал ЦСКА и ушел. Обиделся он на что-то или нет — никто не знает. У него было сумасшедшее предложение от нас, но он выбрал другой клуб», – заявил Ульянов.

Баринов сменил клубную прописку в зимнее трансферное окно, перебравшись из «Локомотива» в ЦСКА. Контракт бывшего капитана железнодорожников с москвичами истекал по окончании нынешнего сезона.

‎В сезоне-2025/2026 29-летний Баринов сыграл 24 матча, в которых отметился 3 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги красно-синие с 36 очками располагаются на четвёртом месте турнирной таблицы. «Локомотив» с 37 баллами занимает третью строчку.