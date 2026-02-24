Выяснилось, собирается ли "Локомотив" выкупить полузащитника у "Спартака"

Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов рассказал, намерен ли клуб выкупить Данила Пруцева у "Спартака".

© Rusfootball

По словам Ульянова, "Локомотив" хочет выкупить Пруцева, если предоставится такая возможность.

- Есть информация, что там космическая сумма отступных в 6,5 миллиона евро? Да, примерно такая. Мы уже говорили, что Пруцев нам подходит и мы бы хотели его выкупить. Если будет такая возможность, воспользуемся ей. Данил нас всем устраивает, и ему все нравится — он хочет играть в "Локомотиве", говорил об этом и главному тренеру, - приводит слова Ульянова "СЭ".

Данил Пруцев перешел в московский "Локомотив" из столичного "Спартака" в летнее трансферное окно на правах аренды с последующим правом выкупа. Полузащитник провел за команду Михаила Галактионова во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 5 миллионов евро.

По итогам 18 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на три балла.