Легионер «Спартака» поделился главным воспоминанием о клубе

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс назвал своё главное воспоминание в московском клубе. За красно-белых Мартинс выступает с 2022 года. Ранее люксембургский хавбек играл за «Янг Бойз» и «Труа».

«Без сомнений, это победный финал Кубка России в Лужниках, где мы обыграли «Динамо». Это был мой первый сезон в клубе, я был относительно недавно в команде, и в тот период была сложная ситуация, почти не было зрителей на трибунах, и в тот момент когда мы видим полные «Лужники», и практически все трибуны в красно-белых цветах, ты понимаешь масштаб клуба. Эти эмоции были невероятны, незабываемы. Я очень надеюсь, что нам удастся повторить это, добиться чего-то подобного, испытать ещё раз эти эмоции», — сказал Мартинс в новом выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».