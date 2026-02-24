Семак раскрыл подробности своего задержания в Мюнхене

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал инцидент, произошедший с ним в аэропорту Мюнхена в декабре 2025 года. Специалиста вместе с супругой задержали сотрудники полиции.

© ФК «Зенит»

«Меня расстроила не сама ситуация, а совокупность факторов. По мне – можно было это за полчаса решить. Причём нам пообещали, что нас посадят на наш рейс. В итоге – никуда нас не посадили, на рейс мы не успели, билеты не поменять и так далее. Но по сути – ничего страшного, никаких проблем. Нам задали вопросы, заполнили какие-то бумаги. Из-за одной бумажки мы провели в помещении несколько часов», – заявил Семак.

Ранее сообщалось, что причиной кратковременного задержания стали приобретённые Семаком и его женой товары. Действующие санкционные ограничения запрещают гражданам России вывозить из Европы вещи стоимостью свыше 300 евро за единицу.

Семак возглавляет «Зенита» с мая 2018 года. Под его руководством команда из Санкт-Петербурга шесть раз становилась чемпионом страны.

После 18 туров подопечные Семака с 39 очками располагаются на второй строчке, отставая от лидирующего «Краснодара» всего на один балл.