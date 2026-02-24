Экс-игрок «Реала» высказался о работе Алонсо и Арбелоа с Винисиусом

Бывший полузащитник «Реала» Сами Хедира высказался о работе Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа с вингером команды Винисиусом.

© Sports.ru

– Мало кто мог предположить, что работа Хаби Алонсо в «Реале» закончится так быстро.

– Очень жаль, что ему не дали больше времени.

Мы можем строить предположения о внутренних причинах, но для меня он остается выдающимся тренером, который вскоре возглавит еще один большой европейский клуб и снова добьется успеха.

Иногда в раздевалке собирается множество людей, которые не готовы к вашему представлению о футболе или вашему способу управления командой.

– Что вы думаете о его преемнике – Альваро Арбелоа, с которым вы играли?

– Здесь как нельзя кстати пригодится цитата Моуринью, который сказал, что Арбелоа, возможно, не был лучшим игроком, которого он когда-либо тренировал, но он, безусловно, был одним из самых трудолюбивых и ментально одаренных.

Он прямолинеен, амбициозен, порой провокационен, но всегда честен. И это передается таким футболистам, как Винисиус.

– В каком смысле?

– При Анчелотти Вини был близок – и вполне заслуженно – к выигрышу «Золотого мяча».

При Хаби система ограничивала его возможности, поскольку его команды отдавали приоритет коллективу, а не отдельному игроку.

Арбелоа же дал ему свободу действий – и это уже заметно на поле, – сказал Сами Хедира.