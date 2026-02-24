Экс-игрок «Реала» высказался о работе Алонсо и Арбелоа с Винисиусом

Сами Хедира: «Винисиус был близок к «Золотому мячу» при Анчелотти. Система Алонсо ограничивала его возможности. Арбелоа дал ему свободу действий»
Бывший полузащитник «Реала» Сами Хедира высказался о работе Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа с вингером команды Винисиусом.
– Мало кто мог предположить, что работа Хаби Алонсо в «Реале» закончится так быстро.
– Очень жаль, что ему не дали больше времени.
Мы можем строить предположения о внутренних причинах, но для меня он остается выдающимся тренером, который вскоре возглавит еще один большой европейский клуб и снова добьется успеха.
Иногда в раздевалке собирается множество людей, которые не готовы к вашему представлению о футболе или вашему способу управления командой.
– Что вы думаете о его преемнике – Альваро Арбелоа, с которым вы играли?
– Здесь как нельзя кстати пригодится цитата Моуринью, который сказал, что Арбелоа, возможно, не был лучшим игроком, которого он когда-либо тренировал, но он, безусловно, был одним из самых трудолюбивых и ментально одаренных.
Он прямолинеен, амбициозен, порой провокационен, но всегда честен. И это передается таким футболистам, как Винисиус.
– В каком смысле?
– При Анчелотти Вини был близок – и вполне заслуженно – к выигрышу «Золотого мяча».
При Хаби система ограничивала его возможности, поскольку его команды отдавали приоритет коллективу, а не отдельному игроку.
Арбелоа же дал ему свободу действий – и это уже заметно на поле, – сказал Сами Хедира.