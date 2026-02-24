Экс-игрок ФК «Красное Знамя» перешел в «Амкал»

Бывший хавбек ФК «Красное Знамя» Антон Горбунов присоединился к «Амкалу» из WINLINE Медиалиги.

Клуб объявил о подписании 22-летнего полузащитника.

Горбунов перешел в «Амкал» из «Народной Команды». Хавбек сыграл 3 матча за красно-белых в НаПике и отметился 5 голами и 3 ассистами.

Также к Горбунову проявляли интерес 2Drots и главный тренер ФК «10» Денис Лактионов.