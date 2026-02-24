Гендиректор ЦСКА рассказал, почему Березуцкий ушел из клуба

Бабаев рассказал, почему Березуцкий ушел из ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход Алексея Березуцкого из тренерского штаба.
По словам Бабаева, Березуцкий ушел по личным причинам.
- Это решение Алексея, есть личные причины, - приводит слова Бабаева "РБ Спорт".
Алексей Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год, а также был главным тренером "армейцев" с 2021 по 2022 год. С 2024 года специалист входил в тренерский штаб красно-синих, однако покинул клуб в январе текущего года.
По итогам 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 36 набранными очками в своем активе.