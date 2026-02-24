Гендиректор ЦСКА рассказал, почему Березуцкий ушел из клуба

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход Алексея Березуцкого из тренерского штаба.

© Rusfootball

По словам Бабаева, Березуцкий ушел по личным причинам.

- Это решение Алексея, есть личные причины, - приводит слова Бабаева "РБ Спорт".

Алексей Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год, а также был главным тренером "армейцев" с 2021 по 2022 год. С 2024 года специалист входил в тренерский штаб красно-синих, однако покинул клуб в январе текущего года.

По итогам 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 36 набранными очками в своем активе.