Защитник «Спартака» поделился мыслями о том, что не получилось у Станковича

Защитник «Спартака» Даниил Денисов в интервью Спортсу’’ поделился мыслями о том, что не получилось у бывшего главного тренера команды Деяна Станковича.

– Почему у Станковича не получилось закрепиться на уровне осени 2024-го?

– Прошлой весной нашей задачей как будто была победа над «Зенитом» (2:1). Мы отлично провели тот матч, выиграли, а потом задумались: «Что дальше?».

А дальше все пошло то чуть вверх, то чуть вниз, не было стабильности, единого подхода. Из-за этого же так провели осеннюю часть.

– Что подразумеваешь под единым подходом?

– Физически будто все было подстроено под игру с «Зенитом», тогда мы вышли на пик.

После нее случилась пауза на сборные – потом будто немного недобрали. Мы уже вспомнили осень 2024-го при Станковиче – тогда мы тоже вышли на пик, а остальные начали проседать.

Во время матчей у меня было ощущение, что игроки «Спартака» летают по полю, в том числе я, а соперники ходят пешком. Весной и прошлой осенью этого ощущения уже не было.

– Тренировки как-то менялись?

– Нет, план от недели к неделе на поле практически не менялся. Если тренировки не менялись, возможно, дело в чем-то другом.

Но физические ощущения осенью 2024-го и на протяжении почти всего 2025-го были разными. Может, дело в работе в зале с тренерами по физподготовке, – сказал Даниил Денисов.