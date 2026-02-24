В "Локомотиве" хотят продлить контракт с легионером

Московский футбольный клуб "Локомотив" заинтересован в продлении контракта с полузащитником команды Артемом Карпукасом. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов.

Контракт Карпукаса с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2027 года.

"Мы хотим продлить соглашение, работа идет. На 99 процентов уверен, что подпишем новый контракт. Другие клубы уже узнавали условия по Карпукасу. Без бумаг, но мы со всеми общаемся. Спрос на Артема есть - при этом наша сторона сразу же сообщала всем, что "Локомотив" не намерен расставаться с футболистом", - отметил Ульянов.

Карпукасу 23 года, он выступает за основную команду красно-зеленых с 2022 года. В текущем сезоне игрок провел за "Локомотив" 21 матч во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.