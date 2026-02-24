Главный тренер «Реала» оценил отстранение нападающего соперников

Арбелоа об отстранении Престианни: «У нас есть возможность нанести удар по расизму. УЕФА всегда поддерживал эту борьбу и имеет шанс добиться результатов»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа на пресс-конференции перед ответным матчем Лиги чемпионов против «Бенфики» высказался о временном отстранении форварда соперника Джанлуки Престианни на фоне расистского скандала с Винисиусом.
«Мы не обсуждали это в раздевалке. Мое мнение остается прежним – у нас есть возможность нанести удар по расизму. УЕФА всегда поддерживал эту борьбу и теперь имеет шанс добиться значительных результатов. Вини забил красивый, фантастический гол в первом матче. И ничто из того, что он может сделать или сделал, не оправдывает акт расизма», – сказал Альваро Арбелоа.
Хакими предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании: «Спокойно жду судебного процесса, который позволит раскрыть правду»
Тимур Гурцкая: «Илюхина полностью захватила власть в «Зените», поставив своего генерального директора и снеся Медведева»
Арбелоа об отстранении Престианни: «У нас есть возможность нанести удар по расизму. УЕФА всегда поддерживал эту борьбу и имеет шанс добиться результатов»
Хакими предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании: «Спокойно жду судебного процесса, который позволит раскрыть правду»
Тимур Гурцкая: «Илюхина полностью захватила власть в «Зените», поставив своего генерального директора и снеся Медведева»
Арбелоа об отстранении Престианни: «У нас есть возможность нанести удар по расизму. УЕФА всегда поддерживал эту борьбу и имеет шанс добиться результатов»