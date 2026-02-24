Главный тренер «Реала» оценил отстранение нападающего соперников

$76.7590.28

Арбелоа об отстранении Престианни: «У нас есть возможность нанести удар по расизму. УЕФА всегда поддерживал эту борьбу и имеет шанс добиться результатов»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа на пресс-конференции перед ответным матчем Лиги чемпионов против «Бенфики» высказался о временном отстранении форварда соперника Джанлуки Престианни на фоне расистского скандала с Винисиусом.

«Мы не обсуждали это в раздевалке. Мое мнение остается прежним – у нас есть возможность нанести удар по расизму. УЕФА всегда поддерживал эту борьбу и теперь имеет шанс добиться значительных результатов. Вини забил красивый, фантастический гол в первом матче. И ничто из того, что он может сделать или сделал, не оправдывает акт расизма», – сказал Альваро Арбелоа.
