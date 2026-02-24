Тренер ЦСКА оценил зимние трансферы клуба

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о подписаниях клуба в зимнее трансферное окно.

Швейцарский специалист заявил, что новички отлично интегрировались в концепцию игры и коллектив клуба.

"Думаю, что они отлично интегрировались как в мою концепцию игры, так и в коллектив. Считаю, что мы совершили четыре очень интересных подписания. Гонду, Козлову и Баринову не требовалось время на адаптацию и интеграцию. Они уже знакомы с этим коллективом. Уверен, что и Матеус Рейс очень быстро интегрировался в команду", - сказал Челестини в эфире "Матч ТВ".

В этой зимой к московскому ЦСКА присоединились пять игроков: защитник Матеус Рейс, полузащитники Данила Козлов и Дмитрий Баринов, а также нападающие Максим Воронов и Лусиано Гонду.

Фабио Челестини является главным тренером московского клуба с июня 2025 года. В текущем сезоне под его руководством "армейцы" провели 27 матчей, одержали 17 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 7 поражений. Соглашение со швейцарским специалистом рассчитано до конца июня 2027 года.