В "ПСЖ" поздравили российского вратаря Сафонова с днем рождения

Французский "ПСЖ" в социальной сети X поздравил российского вратаря Матвея Сафонова с днем рождения. "С Днем рождения, Матвей. Сегодня тебе 27 лет!" - указано в сообщении. К посту были прикреплены фотографии с празднования победы в Межконтинентальном кубке, а также с трофеем Лиги чемпионов. "ПСЖ" купил Сафонова летом 2024 года за €20 млн у "Краснодара", после чего россиянин отыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах в своем первом сезоне, выиграв пять трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Франции, а также Суперкубок УЕФА. Сезон-2025/26 после покупки парижанами у "Лилля" Люки Шевалье Сафонов начал как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского "Фламенго", где он отразил четыре удара подряд. После этого ему потребовалось несколько недель на восстановление, и он вернулся в стартовый состав команды и занял место основного вратаря. 25 февраля "ПСЖ" сыграет ответный стыковой матч с "Монако" за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Первый матч завершился победой парижан со счетом 3:2, Сафонов играл в том поединке.