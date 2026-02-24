Главный тренер «Реала» назвал скандалом дело Негрейры

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о заявлении президента «Барселоны» Жоана Лапорты.

Глава каталонского клуба ранее высказался следующим образом: «Социологический мадридизм хотел потопить «Барсу», нас держали за горло. Бартомеу был для них полезным инструментом. Мы спасли клуб».

«Я не буду комментировать слова кандидата в президенты Лапорты. Для меня самым большим скандалом остается то, что спустя три года после начала дела Негрейры, самого серьезного в истории испанского футбола, оно до сих пор остается нераскрытым», – сказал Альваро Арбелоа.

В 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.