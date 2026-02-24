Губерниев выступил за возвращение системы «весна‑осень» в футболе

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что российскому футболу пойдет на пользу возвращение к проведению матчей по системе «весна‑осень».

© Матч ТВ

Во вторник матч FONBET Кубка России между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом» перенесли из Тулы в Химки из‑за неготовности поля. Игра должна была пройти в Туле 5 марта.

— Сейчас очень снежная зима, рестарт футбольного сезона уже принес один перенос матча из Тулы в Химки. Стоит ли в очередной раз подумать о возвращении к системе «весна‑осень»?

— Я всю жизнь стоял и стою на том, что в футбол в России надо играть, когда нет снега. Если люди хотят играть в феврале — пускай, у нас как раз сейчас зима очень благоприятная для футбола. Все идет по плану, нужно адресовать вопросы людям, которые перешли на систему «осень‑весна». Сейчас наступит лето, в июне перестанем играть в футбол. Ладно бы это было из‑за того, что мы поедем на чемпионат мира, но нет. Все нормально, трава выросла — мы в футбол не играем, снег навалил сугробами — пожалуйста.

Люди, которые переводили наш чемпионат на систему, при которой играют в сугробах, думали не о нашем футболе, а о своем кошельке в нашем футболе, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Чемпионат России по системе «осень‑весна» проводится с сезона‑2012/13. Этому предшествовал переходный турнир, который длился три календарных круга — с весны 2011 года по весну 2012‑го.

