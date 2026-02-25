«Локомотив» не назвали среди претендентов на чемпионство в РПЛ

Бывший защитник «Локомотива» Арсений Логашов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился ожиданиями от весенней части РПЛ-2025/26.

© ФК "Локомотив"

– Фавориты – пока «Краснодар» и «Зенит». За третье место, надеюсь, поборется «Локомотив». Пока, конечно, у него мало шансов на это. Скорее всего, третье или второе место займет ЦСКА. В общем, за чемпионство будут бороться «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА. Последовательность они решат между собой.

Конечно, хотелось бы, чтобы «Локомотив» участвовал в борьбе, но пока, думаю, в этом сезоне им будет тяжеловато, – отметил Логашов.

— «Балтика» сейчас пятая. Как считаете, продержится ли она в топ-5 до конца чемпионата?

— Вполне возможно, что «Балтика» останется в пятерке. Мне кажется, многие болельщики этого хотели бы, так как их игра очень импонирует. Бюджет не очень большой, это их первый сезон в премьер-лиге после возвращения. Конечно, очень интересно наблюдать за турнирной таблицей, когда «Балтика» занимает пятое место. Возможно она и в тройке будет, но должно что-то необычное случиться.

– Какая для вас главная интрига весенней части? На что хотелось бы посмотреть?

– Хочется, чтобы интрига сохранялась до последнего тура. Не хотелось бы наблюдать за отрывом в 4 очка перед последним туром. Хочется, чтобы последняя игра решала чемпионство и медали трех, а то и четырех команд. Это было бы очень интересно. Вот это самая главная интрига, чтобы не было явного фаворита.

После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 40 очками. На втором месте находится «Зенит» (39), а на третьем – «Локомотив» (37).

В прошлом сезоне чемпионом России впервые стал «Краснодар». «Быки» прервали шестилетнюю гегемонию «Зенита».