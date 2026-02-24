Тренер Харлачев рассказал, как «сидел на таблетках» во время работы в «Уфе»

Бывший главный тренер «Уфы» Евгений Харлачев рассказал в интервью «Матч ТВ» о давлении и своих переживаниях во время работы в башкирском клубе.

Специалист пришел работать в «Уфу» в 2023 году как помощник главного тренера Сергея Гуренко. После отставки Гуренко Харлачев возглавил команду и вывел ее в Первую лигу. В январе 2024 года его на посту главного тренера сменил Омари Тетрадзе. При этом Харлачев вместе со своим ассистентом Евгением Чернухиным были переведены на работу в молодежную команду. После этого «Уфа» получила претензию от юристов Харлачева по поводу его перевода в «молодежку», а в феврале соглашение сторон было расторгнуто по обоюдному согласию. Тогдашний гендиректор «Уфы» Сергей Фельдман говорил «Матч ТВ», что клуб остался в нормальных отношениях с Харлачевым, а «все денежные средства будут выполнены».

— Остались личные обиды, или страница перевернута?

— У меня никаких личных обид не осталось. Я сам по себе достаточно отходчивый. Справедливость восторжествовала — для меня это главное. Даже на Новый год позвонил нынешнему генеральному директору «Уфы» Шмакову Марату Радиковичу, поздравил с праздником. Тогда он был финансовым директором, так как гендиром был Сергей Фельдман. Обид нет. По крайней мере, с моей стороны точно. Считаю, Шмаков — один из немногих, кто действительно болеет всей душой и сердцем за свой клуб. И мы достаточно хорошо поговорили с ним.

Тем более в «Уфе» был и очень теплый период. Когда мы в Первую лигу выходили, это был настолько сплоченный коллектив! Поймали мощнейший кураж — футболистам никто не был страшен. Они могли любого соперника обыграть. Мне звонили из других клубов и смеялись даже: «Мы понять не можем даже. У вас команда — это семь червей, дрова‑дровами. За счет чего вы выигрываете?» Все удивлялись. Считаю, в раздевалке у нас была такая атмосфера, которая позволила нам выйти в ФНЛ.

— Что потом случилось?

— Потом эта магия перестала действовать. Естественно, и мои какие‑то ошибки были. Потерял концентрацию какую‑то на своей работе. Я это признаю. Если так получилось, что меня сейчас нет в «Уфе», то, конечно, я допустил ряд ошибок.

Работа тренера очень тяжелая, ответственная. Ты один, а вокруг тебя руководство, агенты, тренировочный процесс, футболисты, родители, журналисты, болельщики… У тебя в подчинении множество сотрудников, помимо самих игроков. И несмотря на это все ты должен быть сконцентрирован на своей работе, чтобы тебе ничего не мешало. Ты должен как‑то совладать со всем: и похвалой, и критикой, и негативом. Уметь общаться со всеми перечисленными. Так еще и достигать результата.

Часто выгораешь просто. Я не жалуюсь, но когда мы были в Первой лиге, у меня целый месяц держалось давление 160 на 100. Сидел на таблетках: не мог ни есть, ни спать. Только таблетки‑таблетки‑таблетки и все. У меня такого никогда в жизни не было. Но, к сожалению, так было.

Причем сначала гендиректором в «Уфе» был Александр Егоров. Это настолько профессионал своего дела! Реально переживал за клуб, постоянно в раздевалке находился, с футболистами вопросы решал. Помогал во всем. Было очень легко работать. Но когда ушли в отпуск, его по каким‑то причинам убрали из клуба. И все. Сразу наступило опустошение — чувствуешь, что у тебя больше нет помощника, соратника. Остаешься со всеми вопросами и проблемами один. Но слава богу, весну мы дотянули и вышли в Первую лигу, хотя никто в нас не верил, и мы были никому не нужны.

Вышли в ФНЛ — вдруг всем понадобились. Вы не поверите, какое давление стало оказываться на всех нас: на клуб, футболистов, на меня лично. И как я уже сказал, ты начинаешь отвлекаться от футбольной составляющей, решать все остальные вопросы, пытаешься это давление погасить. Все твои действия при этом рассматриваются практически под микроскопом, и с этим надо как‑то совладать. Конечно, в «Уфе» я просто колоссальный опыт получил. Однако если бы нам не мешали, все было бы по‑другому, — сказал Харлачев «Матч ТВ».

