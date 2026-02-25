Семак рассказал, как его сбила машина

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как его в Париже сбила машина. Об этом сообщает «Чемпионат».

Он не уточнил, когда это произошло. «Водитель перепутал на пешеходном переходе газ с тормозом, и меня зажало между двух машин, Не знаю, как калекой не остался, но повезло», — заявил Семак.

В декабре Семака вместе с супругой Анной задержала полиция в аэропорту немецкого Мюнхена. Уточнялось, что причиной стали купленные в ЕС товары.

Семак с 2005 по 2006 год выступал за парижский ПСЖ. За парижан он провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил один мяч.