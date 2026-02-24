Куртуа высказался о словах Чилаверта про Мбаппе и Винисиуса

Куртуа о словах Чилаверта про Мбаппе и Винисиуса: «Досадно, это еще одна форма оскорбления. Этому не место в современном мире, тем более в устах бывшего коллеги»
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа на пресс-конференции перед ответным матчем Лиги чемпионов против «Бенфики» прокомментировал высказывания экс-голкипера сборной Парагвая Хосе Луиса Чилаверта о расистском скандале с участием Винисиуса Жуниора и Джанлуки Престианни.
По ходу первого матча, в котором «Реал» обыграл «Бенфику» со счетом 1:0, Винисиус сказал судье, что Престианни назвал его «обезьяной». После игры форвард мадридцев Килиан Мбаппе заявил, что слышал расистское оскорбление со стороны форварда «Бенфики».
Чилаверт прокомментировал ситуацию так: «Мбаппе говорит о ценностях, а живет с трансвеститом – это ненормально. Престианни нужно защищать, футбол стал каким-то женоподобным». Также экс-футболист заявил, что Винисиус первым оскорбил Престианни.
− Заявления Чилаверта вас разочаровали?
– Да, это тоже досадно. Нельзя говорить такие вещи. Это еще одна форма оскорбления. Таким вещам нет места в современном мире и вообще где бы то ни было. И уж тем более в устах бывшего коллеги, – сказал Куртуа.
