Куртуа высказался о словах Чилаверта про Мбаппе и Винисиуса

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа на пресс-конференции перед ответным матчем Лиги чемпионов против «Бенфики» прокомментировал высказывания экс-голкипера сборной Парагвая Хосе Луиса Чилаверта о расистском скандале с участием Винисиуса Жуниора и Джанлуки Престианни.

© Sports.ru

По ходу первого матча, в котором «Реал» обыграл «Бенфику» со счетом 1:0, Винисиус сказал судье, что Престианни назвал его «обезьяной». После игры форвард мадридцев Килиан Мбаппе заявил, что слышал расистское оскорбление со стороны форварда «Бенфики».

Чилаверт прокомментировал ситуацию так: «Мбаппе говорит о ценностях, а живет с трансвеститом – это ненормально. Престианни нужно защищать, футбол стал каким-то женоподобным». Также экс-футболист заявил, что Винисиус первым оскорбил Престианни.

− Заявления Чилаверта вас разочаровали?

– Да, это тоже досадно. Нельзя говорить такие вещи. Это еще одна форма оскорбления. Таким вещам нет места в современном мире и вообще где бы то ни было. И уж тем более в устах бывшего коллеги, – сказал Куртуа.